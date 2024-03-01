Владимир Путин сообщил о снижении вредных выбросов в Братске

Глава государства 29 февраля выступал с посланием к Федеральному собранию. В числе прочего Владимир Путин поставил задачу вдвое сократить объем вредных выбросов, добавив, что в ряде городов уже наблюдается снижение негативного воздействия на экологию.
В рамках проекта «Чистый воздух» в 12 индустриальных центрах России, как вы знаете, удалось снизить вредные выбросы в атмосферу. С прошлого года к проекту подключились еще 29 городов. В целом по стране объем вредных выбросов в атмосферу должен быть сокращен вдвое, к этой цели будем двигаться поэтапно, — сказал Владимир Путин.
Мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Братске реализуются уже несколько лет. Так, промышленные предприятия на собственные средства проводят экологическую модернизацию производств, сокращая выбросы. На государственные деньги в Братск были закуплены десятки автобусов и спецтехника на газомоторном топливе, а также новые троллейбусы, ведётся газификация Правобережного района города с перспективой переброски газовой трубы на левый берег Ангары и подключению к газоснабжению частных домов в Центральном и Падунском районах.
С 2023 года участниками проекта «Чистый воздух» от Приангарья стали города Иркутск, Ангарск, Шелехов, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское и Черемхово.