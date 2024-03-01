Владимир Путин сообщил о снижении вредных выбросов в Братске

Мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Братске реализуются уже несколько лет. Так, промышленные предприятия на собственные средства проводят экологическую модернизацию производств, сокращая выбросы. На государственные деньги в Братск были закуплены десятки автобусов и спецтехника на газомоторном топливе, а также новые троллейбусы, ведётся газификация Правобережного района города с перспективой переброски газовой трубы на левый берег Ангары и подключению к газоснабжению частных домов в Центральном и Падунском районах.