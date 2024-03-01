На среднюю зарплату в Самарской области можно купить 980 литров бензина

Больше всего бензина на среднюю зарплату могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2589 литров. На втором месте — москвичи с 2278 литрами, а на третьем — жители Чукотки с 2160 литрами. Меньше всего бензина смогут купить жители Ингушетии — 598 литров.