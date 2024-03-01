На среднюю зарплату в Самарской области можно купить 980 литров бензина

В Самарской области на среднюю зарплату можно купить 980 литров бензина марки АИ-92. К такому выводу пришли РИА «Новости», проанализировав средние зарплаты в регионах всей страны и цены на топливо. Самарская область в этом рейтинге заняла 37-е место.
В январе 2024 года 92-й бензин в Самарской области в среднем стоил 48,56 рублей за литр, а цена за год изменилась на 6,2%.
Больше всего бензина на среднюю зарплату могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2589 литров. На втором месте — москвичи с 2278 литрами, а на третьем — жители Чукотки с 2160 литрами. Меньше всего бензина смогут купить жители Ингушетии — 598 литров.
В Татарстане на среднюю зарплату можно купить 1072 литра «92-го», в Саратовской области — 847 литров, а в Ульяновской области — 845 литров.