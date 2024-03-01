В мэрии Екатеринбурга назвали план реконструкции городского дендрария

Дендрологический парк-выставка был создан в 1932 году при Академии коммунального хозяйства, сегодня там посажено более 300 видов растений. В 2022 году глава Екатеринбурга Алексей Орлов передал зеленую зону из ведения городского комитета по экологии под патронаж комитета благоустройства.