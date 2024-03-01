Казахстанцы стали чаще использовать наличные деньги

Среди регионов в январе 2024 года доля снятий наличных денег от оборота по платёжным картам варьировалась от 9,4% в Алматы до 31,2% в Северо-Казахстанской области. Наибольшие объёмы снятия наличных средств пришлись на мегаполисы — Алматы (534,9 миллиарда тенге), Астану (189,5 миллиарда тенге) и Шымкент (147,2 миллиарда тенге). Значительные показатели также были зафиксированы в Карагандинской (100,4 миллиарда тенге), Жамбылской (75,7 миллиарда тенге) и Мангистауской (71,5 миллиарда тенге) областях.