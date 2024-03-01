В Москве заработали еще три круглогодичные ярмарки выходного дня

Еще одна ярмарка выходного дня открылась на северо-востоке Москвы, на улице Яблочкова. По совпадению именно здесь расположен яблоневый сад — живописное место для прогулок жителей района. Раньше на улице Яблочкова работал самоорганизованный сельскохозяйственный рынок, позже он закрылся. Теперь практически на том же месте открылось всесезонное пространство с доступными и высококачественными продуктами из более чем 40 регионов России.