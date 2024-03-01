Россельхознадзор нашел вредные вещества в мясе «Омского бекона»

В грудке гриль омского производителя «Омский бекон» Россельхознадзор обнаружил содержание антибиотика.
В ходе лабораторных исследований в пробах продукта было обнаружен офлоксацин.
— В десяти пробах продуктов из мяса птицы (грудка гриль) выявлены остатки антибактериального лекарственного средства офлоксацина в количестве от 564 до 688 мкг/кг, — сообщили в телеграм-канале ведомства.
Обнаруженное вещество нельзя использовать в пищевой продукции, так как оно в больших концентрация может привести к заражению инфекционными заболеваниям.
Ранее омский предприниматель изготовил 180 кг зраз из 8 кг минтай. Ситуацией тогда также заинтересовался Россельхознадзор.