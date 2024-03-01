Здание ДОСААФ в центре Екатеринбурга разрешили снести

Здание ДОСААФ — это часть уникального, так и не реализованного конструктивистского проекта Дома обороны, который должен был развернуться в квартале улиц Малышева, Воеводина, 8 Марта и проспекта Ленина. В его состав, по замыслу градостроителей, должны были войти административно-учебный корпус, который и является зданием ДОСААФ, и шестиэтажный жилой дом на улице Воеводина. Между ними планировали построить корпус спортивного техникума со спортзалом. Также все три сооружения должны были быть связаны на уровне второго этажа пешеходной галерей. Здание было построено в 1934 году на месте толкучего рынка, который располагался вокруг церкви Великомученика Максимилиана («Большого Златоуста»).