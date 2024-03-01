Здание ДОСААФ в центре Екатеринбурга разрешили снести

Для определения возможности сноса здания, находящегося в непосредственной близости от шести объектов культурного наследия регионального значения, была проведена историко-культурная экспертиза. Она завершилась положительным заключением, пишет Е1.
Несмотря на полученное разрешение, в компании TEN уточнили, что в ближайшее время не планируют приступать к сносу здания. «На данный момент не принято никаких решений касательно сноса — исследуется только его возможность и потенциальное воздействие на соседние постройки. В ближайший год демонтаж не предвидится», — сообщили в пресс-службе застройщика.
Напомним, вопрос о возможном сносе здания на Воеводина, 6 поднимался еще в 2013 году. Тогда дом проходил экспертизу. Застройщик намеревался построить вторую очередь торгового центра Limerance. Формально здание на пересечении улиц Малышева-Воеводина не входит в перечень объектов историко-культурного наследия, поэтому, по сути, может быть беспрепятственно снесено.
Здание ДОСААФ — это часть уникального, так и не реализованного конструктивистского проекта Дома обороны, который должен был развернуться в квартале улиц Малышева, Воеводина, 8 Марта и проспекта Ленина. В его состав, по замыслу градостроителей, должны были войти административно-учебный корпус, который и является зданием ДОСААФ, и шестиэтажный жилой дом на улице Воеводина. Между ними планировали построить корпус спортивного техникума со спортзалом. Также все три сооружения должны были быть связаны на уровне второго этажа пешеходной галерей. Здание было построено в 1934 году на месте толкучего рынка, который располагался вокруг церкви Великомученика Максимилиана («Большого Златоуста»).