Крупное предприятие Приморья остается в собственности государства

Как сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края, Дальнегорский районный суд 23 ноября 2023 года удовлетворил исковое заявление генерального прокурора РФ, поданное в интересах РФ к Борису Минцу (бывший совладелец группы «Открытие»), Дмитрию Минцу (сын Бориса Минца), Дмитрию Рачкову (бывший генеральный директор «Дальнегорского ГОКа») и Илье Гордюшеву (бывший управляющий директор O1 Group) о взыскании вреда в размере 2 млрд 441,5 млн рублей и обращении в доход РФ в счет возмещения вреда 100% долей в уставных капиталах ООО «Горно-химическая компания Бор», ООО «Фининвест» и ООО НПП «Силика».