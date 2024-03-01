Крупное предприятие Приморья остается в собственности государства

Приморский краевой суд оставил в силе решение Дальнегорского районного суда о взыскании в доход государства 100% долей в трех компаниях, имеющих отношение к ООО «Дальнегорский ГОК» (Дальнегорск, единственный в РФ производитель боропродукции из собственного минерального сырья), сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края, Дальнегорский районный суд 23 ноября 2023 года удовлетворил исковое заявление генерального прокурора РФ, поданное в интересах РФ к Борису Минцу (бывший совладелец группы «Открытие»), Дмитрию Минцу (сын Бориса Минца), Дмитрию Рачкову (бывший генеральный директор «Дальнегорского ГОКа») и Илье Гордюшеву (бывший управляющий директор O1 Group) о взыскании вреда в размере 2 млрд 441,5 млн рублей и обращении в доход РФ в счет возмещения вреда 100% долей в уставных капиталах ООО «Горно-химическая компания Бор», ООО «Фининвест» и ООО НПП «Силика».
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, Арбитражный суд Приморья суд 27 сентября 2023 года удовлетворил в полном объеме иск Генпрокуратуры РФ к ООО «Фининвест» (Москва) о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании в доход РФ принадлежащих этой компании 100% долей ООО «Радамант» (Москва), владельца ООО «Дальнегорский ГОК». Материнской компанией самого «Фининвеста» является кипрский офшор Rakspol Trading Limited.
На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора. Одноименный ГОК имеет полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.
По данным ЕГРЮЛ, «Дальнегорский ГОК» через компанию «Радамант» с 22 ноября 2023 года принадлежит РФ.