Мэрия Уфы выбрала разработчика проекта застройки юго-западного склона города

Победителем конкурса стало МУП «Архитектурно-планировочное бюро» Уфы, предложивнее выполнить работы за 20 млн руб.



Территория ограничена железной дорогой, Затонским мостом через реку Белую, улицами Цюрупы, Кировоградской, Маркса, бульваром Ибрагимова, улицами Запотоцкого, Домашникова, Проломной, Токарной, Султанова, Пушкина, Гафури и Пятигорской, сообщается на сайте госзакупок. Площадь участка проектирования составляет 329,2 га.



Работы профинансирует городской бюджет. Завершить их необходимо до декабря.



Как указывается в техзадании, в проекте проанализируют план организации рельефа, определят параметры жилищного строительства, предусмотрят школу с детским садом, поликлиники и диагностические центры, а также возможность размещения снегоплавильного пункта. Исполнитель должен опередить объемы сноса строений, зеленых насаждений, представить предложения по размещению зарядных станций и стояночных мест для электромобилей, предусмотреть благоустройство квартала и территорий общего пользования.



МУП «Архитектурно-планировочное бюро» зарегистрировано в мае 1997 года. Организация специализируется на работе в области архитектуры. По итогам 2022 года прибыль МУПа составила 2,5 млн руб., выручка — 92,6 млн руб. Этот же подрядчик получил контракт на проектирование территории жилого района в Нижегородке.