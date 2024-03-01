В Уфе откроют 2 новых спортивных объекта

Об этом в соцсетях сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
Эти объекты построили по федеральной программе «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» в рамках концессионных соглашений с компанией ФИЗРА.
«Строительные работы завершаем. Пропускная способность каждого манежа составит порядка 300 человек в день. При этом, порядка 40% времени будет предоставлено нашим детям для бесплатных занятий», — отметил Ратмир Мавлиев.
Мэр города сообщил о планах по участию в новом конкурсе, что позволит привлечь субсидии из федерального бюджета и частные инвестиции для строительства новых объектов спортивной инфраструктуры.