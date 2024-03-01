Минсельхозпрод: производство молока выросло в Беларуси за январь на 7%

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Беларусь произвела за прошлый год более 8,16 тонн молока, сообщила журналистам начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Минсельхозпрода Наталья Сонич, передает корреспондент Sputnik Беларусь.
«В этом году мы планируем 8,6 млн тонн произвести. У нас все тенденции для этого уже наметились», — добавила она.
В 2025 году Минсельхозпрод рассчитывает выйти на объемы в 9,2 млн тонн, а в 2026-м — 10,5 млн.
По итогам января в Беларуси рост производства молока составил 7%. В феврале ожидается увеличение на 8%.
Лидером по удоям среди районов в прошлом году стал Гродненский — более 9,8 тонн в год на корову. Всего в стране десять районов, где удой превышает 8 тонн.
Сонич пояснила, что на форуме обсуждаются вопросы строительства ферм, технологии кормления и содержания скота и другое.
На открытии форума были озвучены предварительные данные по рентабельности продаж белорусской молочной отрасли за прошлый год. Ожидается, что окончательная цифра составит 21,5%.
III Международный форум «Беларусь аграрная. Молочная ферма» проходит в Минске 1 марта. В рамках форума также проводятся II Молодежный слет и финал II Республиканского творческого конкурса «Галерея коров» на тему «И смех, и слезы, и любовь».