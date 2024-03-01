Нацбанк продал из Нацфонда валюту на 609 млн долларов

«Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за февраль составили 609 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 16% от общего объема торгов и не более 29 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок».