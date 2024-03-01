В пермских автобусах и трамваях начали крутить сатирические мультики

После отмены кондукторов в пермских автобусах и трамваях резко возросла численность зайцев. Доля безбилетных пассажиров увеличилась до 22 процентов. И это несмотря на то что было выписано штрафов почти на 18 тысяч рублей.
В городском департаменте транспорта придумали новую меру борьбы с безбилетниками. Отныне в салонах автобусов и трамваев будут крутить на табло сатирические мультики «Зайчики в трамвайчике».
Первый из мультиков выглядит так: ушастый безбилетник едет в трамвае зайцем. А в итоге от вагона отваливается задняя ось. В конце ролика — надпись-мораль: «Оплата за проезд способствует исправности транспорта!».
— В дальнейшем мультяшные зайчики объяснят пассажирам, что штраф полагается, даже если проехать бесплатно одну остановку, что контролер вызовет полицию, если безбилетник не предъявит паспорт, что купить проездной выгоднее, чем платить 2500 рублей, и многое другое, — пообещали в транспортном департаменте. — Мы рассчитываем, что веселые мультики помогут дисциплинировать пермских пассажиров.
Посмотреть мультики можно будет и в соцсетях.
— Мы постараемся при помощи этих медиаресурсов объяснять горожанам, почему необходимо своевременно оплачивать проезд, — рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. — Мы направили первые ролики всем перевозчикам, у нас запланирован их целый цикл, но также будем размешать такие медиафайлы в соцсетях и использовать во время разъяснительных бесед в школах.