В пермских автобусах и трамваях начали крутить сатирические мультики

— Мы постараемся при помощи этих медиаресурсов объяснять горожанам, почему необходимо своевременно оплачивать проезд, — рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. — Мы направили первые ролики всем перевозчикам, у нас запланирован их целый цикл, но также будем размешать такие медиафайлы в соцсетях и использовать во время разъяснительных бесед в школах.