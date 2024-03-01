Доходы бюджета Перми за год вырастут на миллиард

Во-первых, в сферу образования. В этом году 102 миллиона рублей дополнительно будут выделены на ремонт школ. А в следующие два года более 700 миллионов направят на строительство инженерной школы на улице Академика Веденеева и школы в микрорайоне ДКЖ. Еще 36 миллионов рублей составит арендная плата по концессионному соглашению по школе № 82.