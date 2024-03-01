Доходы бюджета Перми за год вырастут на миллиард

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты рассмотрели изменения в бюджет на ближайшие три года.
— Мы предлагаем повысить доходную часть бюджета за счет увеличения поступлений от НДФЛ, доходов от продажи муниципального имущества и земельных участков, а также за счет межбюджетных трансфертов, — сообщила заместитель главы администрации города Перми Яна Фурман.
В общей сложности доходы бюджета планируется увеличить в 2024 году на 1,1 миллиарда рублей, в 2025 году — на 2,1 миллиарда рублей, в 2026 году — на 1,5 миллиарда рублей.
Куда будут направлены дополнительные средства?
Во-первых, в сферу образования. В этом году 102 миллиона рублей дополнительно будут выделены на ремонт школ. А в следующие два года более 700 миллионов направят на строительство инженерной школы на улице Академика Веденеева и школы в микрорайоне ДКЖ. Еще 36 миллионов рублей составит арендная плата по концессионному соглашению по школе № 82.
Во-вторых, на содержание дорог. В 2024 году расходы на это увеличат на 718 миллионов рублей, а в 2025 и 2026 годах — по 849 миллионов рублей ежегодно.
Также дополнительные деньги будут направлены на снос расселенных аварийных домов, содержание городской «ливневки», благоустройство долины реки Данилихи.
Помимо того расходная часть бюджета вырастет за счет того, что часть контрактов на ремонт многоквартирных домов и расселение аварийного жилья в 2023 году не была заключена. Так что более 300 миллионов рублей перешли в бюджет 2024 года.
Председатель Контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева прокомментировала выступление замглавы города. Она сообщила, что в проект решения об изменениях в бюджет были включены неправомерные расходы, например, на возмещение перевозчикам затрат по обучению водителей автобусов и на обеспечение удаленного доступа к автоматизированной информационной системе управления транспортом.
— Но замечания были сняты после совместной проработки документа депутатами, КСП и администрацией, — сказала Мария Батуева.
— Почти 800 миллионов направляем на строительство и ремонт дорог, это большие средства, — отметила первый заместитель председателя Пермской городской думы, руководитель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник. — Думаю, дождутся уже ремонта дороги 3-й и 4-й категорий. Финансируем возведение, ремонт и оснащение дошкольных образовательных учреждений, пяти школ, работы по сносу ветхого и аварийного жилья. У нас отсрочка по оплате муниципального долга, что позволило порядка 500 миллионов вложить в решение насущных городских задач.
— Увеличение расходов на содержание школ и улично-дорожной сети — это хорошо. Но многие жители жалуются, что хотя дороги, особенно в центре, улучшились, состояние тротуаров и парковок не изменилось. Необходимо уделять внимание и их содержанию, — высказался депутат Алексей Овчинников.
— Проект предусматривает серьезное движение бюджетных средств, — резюмировал председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. — Эти изменения особо значимы в свете продолжения работы по созданию комфортной городской среды. Вместе с тем важно тщательно контролировать реализацию скорректированных планов по налоговым доходам, обеспечить надежность бюджета.