Программа «Квартирный вопрос» приедет в Нижний Новгород. О расширении географии проекта телевизионщики рассказали зрителям в официальном сообществе ВКонтакте.
У жителей столицы Приволжья появилась возможность получить бесплатный ремонт от лучших дизайнеров страны. А медийщики в свою очередь расскажут и покажут, как сделать дом комфортным, уютным и красивым, будь то комната в коммунальной квартире или загородная резиденция.
«Если вы активная и творческая семья, в вашей квартире не менее 45 квадратных метров, квартира в собственности и вы живете в ней давно (мы не переделываем необжитые новостройки), вы можете стать участником передачи», — говорится в соцсети.
Однако будущим участникам «Квартирного вопроса» придется покинуть жилье на 2−2,5 месяца, поскольку новый интерьер должен стать сюрпризом для хозяев. Все желающие могут подать заявку на сайте передачи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что эквадорский хореограф из Нижнего Новгорода снялся в новом тревел-шоу.