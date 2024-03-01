Что за курорт на Байкале пообещал построить Путин

Первая находится на юго-востоке Священного моря. Она включает экономическую зону туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», в которую входит Байкальск. В планах сделать его настоящим экогородом с видом на озеро. Грандиозное преображение, потому что сейчас это одно из самых «экологически больных» мест на карте России. Рядом с Байкальском, почти на самом берегу озера в шламонакопителях хранится более 6 млн кубических метров токсичных отходов, оставшихся после закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. О необходимости их ликвидации президент тоже говорил в своём послании.