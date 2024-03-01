Что за курорт на Байкале пообещал построить Путин

До 2030 года на Байкале построят курорт. Он станет частью федерального проекта «5 морей». Об этом в послании Федеральному Собранию 29 февраля заявил Владимир Путин. irk.aif.ru узнавали подробности.
В федеральном проекте «5 морей и озеро Байкал» участвуют Иркутская область и Бурятия. Вместе они работают над созданием байкальского курорта, который называется «Волшебный Байкал». Задача — привлечь как можно больше туристов на озеро. Сейчас его западное побережье со стороны Приангарья посещают порядка 1,7 млн человек в год, восточное — в Республике Бурятия — около 500 тыс. человек. Когда заработает курорт, ежегодный турпоток может вырасти до 3,6 млн и 2 млн человек соответственно.
Экогород, яхты, парки и развлечения
Со стороны Иркутской области курорт «Волшебный Байкал» объединит две территории.
Первая находится на юго-востоке Священного моря. Она включает экономическую зону туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», в которую входит Байкальск. В планах сделать его настоящим экогородом с видом на озеро. Грандиозное преображение, потому что сейчас это одно из самых «экологически больных» мест на карте России. Рядом с Байкальском, почти на самом берегу озера в шламонакопителях хранится более 6 млн кубических метров токсичных отходов, оставшихся после закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. О необходимости их ликвидации президент тоже говорил в своём послании.
Второй региональной составляющей байкальского курорта станет туристический кластер «Байкальская слобода» на берегу реки Ангара под Иркутском среди прибайкальских лесов. Здесь на живописном участке в 330 гектаров будут построены гостиницы на 3,5 тыс. номеров, кемпинги, развлекательные объекты и экопарк. Появится инфраструктура для пляжного туризма и зимних видов активного отдыха.
«Проект позволит развивать Иркутскую область, сделать её более привлекательной для туристов, но в первую очередь создаст комфортные условия для отдыха», — отмечает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Главной точкой притяжения будет яхтенная марина с маяком, яхт-клубом, появится зона открытого и зимнего отапливаемого хранения лодок. Проект одобрен корпорацией «Туризм.РФ». К строительству ещё не приступили, но в планах — принять первых туристов в 2027 году.
Всё недалеко от истока Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала. До побережья озера — 30 минут езды. Это если направо пойдёшь, а если налево — 30 минут и ты в Иркутске.
Увидеть череп мамонта и обмазаться грязью
Со стороны Бурятии в байкальский курорт войдёт локация на восточном берегу между сёлами Турка и Горячинск, объясняет министр туризма Бурятии Алдар Доржиев. Добраться сюда из Улан-Удэ можно за 2,5 часа на автобусе, расстояние по трассе — 174 км.
Прибрежная территория входит в особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». Здесь с 1810 года работает курорт «Горячинск», известный своими термальными источниками. Это единственный санаторий на берегу Байкала: лечат байкальским солнцем, минеральной водой и целебной грязью.
На этом береговом отрезке в 20 км в настоящее время создают сеть туристических комплексов, всего их будет семь. Сейчас они в процессе строительства. По словам гендиректора «Байкальской гавани» Максима Шарипова, здесь будет на что посмотреть. Это и арт-объект в виде черепа мамонта, придуманного бурятским скульптором Даши Намдаковым, и «Байкал Эрмитаж» — огромный выставочный комплекс на берегу озера с неординарными архитектурными решениями.
При создании инженерной инфраструктуры руководствуются экологической безопасностью. Построят очистные, водозаборные сооружения, газовые котельные. В целом на реализацию проектов, которые войдут в байкальский курорт по обе стороны озера, потребуются не менее 30 млрд рублей. Значительная часть — инвестиции, деньги бизнеса. Потратится на строительство и Федерация.