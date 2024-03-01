Радий Хабиров подписал закон об освобождении аграриев от уплаты единого налога

— Налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Башкортостан установлена в размере 0%, — сообщил председатель Государственного собрания Константин Толкачев. — Льготную ставку сельхозпроизводители могут применять при условии, если численность работников не сократилась больше чем на 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом. Льготный режим налогообложения будет действовать три года — с 2024 по 2026 год.