Радий Хабиров подписал закон об освобождении аграриев от уплаты единого налога

— Налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Башкортостан установлена в размере 0%, — сообщил председатель Государственного собрания Константин Толкачев. — Льготную ставку сельхозпроизводители могут применять при условии, если численность работников не сократилась больше чем на 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом. Льготный режим налогообложения будет действовать три года — с 2024 по 2026 год.
Спикер парламента уверен, что благоприятные налоговые условия будут стимулировать экономическую активность бизнеса. Ранее нулевая ставка единого сельхозналога действовала в Башкортостане с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. За этот период льготой воспользовались более 500 производителей сельхозпродукции: освободившиеся средства в объеме 165 млн рублей были направлены на приобретение техники, ГСМ и решение других первоочередных задач.
— В соответствии с федеральным законодательством субъекты РФ могут устанавливать дифференцированные налоговые ставки по единому сельскохозяйственному налогу в пределах от 0% до 6%, — сказал Константин Толкачев. — Мы воспользовались этой возможностью, чтобы поддержать наших аграриев. Развитие аграрного сектора позволит компенсировать выпадающие доходы бюджета.
Справка. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) — это специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов (налоговая база может быть уменьшена на сумму убытка в предыдущие годы).