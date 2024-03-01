В Красноярске продолжается стройка второго энергоблока ТЭЦ-3

Проектом предусмотрена современная система очистки дымовых газов котла: по соседству с котлоагрегатом возведен электрофильтр с эффективностью очистки твердых веществ более 99%. Принцип работы этих установок прост: частицы дыма, проходя через электроды, получают электрический заряд, а затем притягиваются к электродам с противоположным зарядом, оседают на них и удаляются путем периодического встряхивания в бункеры, а затем — на золоотвал.