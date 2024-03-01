В Красноярске продолжается стройка второго энергоблока ТЭЦ-3

После ввода новое оборудование увеличит резерв тепловой мощности станции на 160 гигакалорий для подключения новых объектов левого берега.
В настоящий момент специалисты приступили к сборке и установке вспомогательного оборудования. Полностью смонтированы шесть мельниц котлоагрегата, которые размалывают исходный уголь до пыли для подачи в топку.
Проектом предусмотрена современная система очистки дымовых газов котла: по соседству с котлоагрегатом возведен электрофильтр с эффективностью очистки твердых веществ более 99%. Принцип работы этих установок прост: частицы дыма, проходя через электроды, получают электрический заряд, а затем притягиваются к электродам с противоположным зарядом, оседают на них и удаляются путем периодического встряхивания в бункеры, а затем — на золоотвал.
Все основное и вспомогательное оборудование отечественного производства. Крупнейшие предприятия Новосибирска, Екатеринбурга, Таганрога и других городов зарекомендовали себя надежными поставщиками, с которыми СГК сотрудничает на протяжении многих лет.
Градирня предназначена для охлаждения воды в системе закрытого водоснабжения. Она позволит сократить объем используемого ресурса из Енисея на 30 тысяч кубометров.
Градирня предназначена для охлаждения воды в системе закрытого водоснабжения. Она позволит сократить объем используемого ресурса из Енисея на 30 тысяч кубометров. Характеристики объекта: высота — 88 метров, диаметр основания — 70 метров. Проектная производительность —27 тысяч кубометров воды в час. Циркуляция и охлаждение воды внутри сооружения будет осуществляться беспрерывно с помощью насосов, установленных в специальной станции.
Летом специалисты планируют нанесение гидроизоляционного слоя и окраску чаши бассейна градирни. Она выполнена из бетона, чтобы увеличить его износостойкость и нужен этот гидроизоляционный слой.