Бизнесмен Сергей Галицкий стал еще богаче в 2024 году

В рейтинг BBI включены 500 самых обеспеченных людей мира, среди которых сейчас насчитывается 26 россиян. Их совокупное состояние к 1 марта составило 345,11 миллиарда долларов.



Одним из заметных участников бизнеса в Краснодарском крае, Сергей Галицкий, основатель торговой сети «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар», поднялся в рейтинге Bloomberg на 454-е место. Его состояние оценивается в 5,79 миллиарда долларов. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими данными, когда он занимал 481-е место в этом рейтинге.



Следует отметить, что богатейшим предпринимателем России по-прежнему остается президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, чей капитал на начало года сократился на 37,1 миллиона долларов, составив 31 миллиард долларов. На втором месте находится глава «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием в 26,8 миллиарда долларов, что на 710 миллионов меньше с начала года. А на третьем месте — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние за два месяца увеличилось на 1,51 миллиарда долларов, достигнув 26,2 миллиарда долларов.