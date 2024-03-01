В Красноярске сдают в аренду караоке-бар «Шаляпин» и закрывают ресторан Bangkok

Информацию об этом разместили в соцсетях.
Объявление о том, что караоке-бар «Шаляпин» на Урицкого, 94 сдают в аренду накануне появилось на сайте «Авито». Владелец предлагает арендаторам уже готовый бизнес и пивоварню «ROTEBERG» в придачу. Общая площадь помещения с богатыми интерьерами и вип-комнатами составляет 873,9 квадратных метров. Цена вопроса — 2 млн рублей.
О закрытии ресторана Bangkok собственники заведения рассказали в социальной сети «ВКонтакте». Владельцы сообщили, что с 1 марта ресторан в гостинице «Красноярск» временно закрывается на реконструкцию.
«Мы работаем над обновлением интерьера и меню, чтобы сделать ваше впечатление от посещения еще более незабываемым. Следите за нашими активностями, вас ждет много интересного! Скоро откроем двери с новыми лицами и новыми вкусами», — гласит информация в официальной группе ресторана.
Напомним, накануне стало известно, что в Красноярском крае выросли обороты розничной торговли и общепита. В 2023 году в денежном выражении они составили 782,4 миллиарда рублей и 49,2 миллиарда рублей соответственно.