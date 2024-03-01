В Красноярске сдают в аренду караоке-бар «Шаляпин» и закрывают ресторан Bangkok

«Мы работаем над обновлением интерьера и меню, чтобы сделать ваше впечатление от посещения еще более незабываемым. Следите за нашими активностями, вас ждет много интересного! Скоро откроем двери с новыми лицами и новыми вкусами», — гласит информация в официальной группе ресторана.