Авария на электросетях в Севастополе — часть города осталась без света

«1 марта в 10:38 произошло технологическое нарушение в электрических сетях предприятия. Обесточены потребители — частично бухта Омега, проспект Античный, улицы Челнокова и Павла Корчагина», — говорится в Telegram-канале предприятия.
Оперативно-выездная бригада направлена на место для ликвидации аварии.
Ранее в «Севастопольэнерго» предупредили о выполнении 1 марта работ по устранению дефектов на электрооборудовании. В связи с этим ряд улиц обесточен. График и адреса отключенных абонентов опубликован в соцсетях ресурсного предприятия.