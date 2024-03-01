Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Авария на электросетях в Севастополе — часть города осталась без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. Технологическое нарушение произошло в электросетях Севастополя в пятницу утром, часть города осталась без света. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Севастопольэнерго».
Источник: РИА "Новости"

«1 марта в 10:38 произошло технологическое нарушение в электрических сетях предприятия. Обесточены потребители — частично бухта Омега, проспект Античный, улицы Челнокова и Павла Корчагина», — говорится в Telegram-канале предприятия.

Оперативно-выездная бригада направлена на место для ликвидации аварии.

Ранее в «Севастопольэнерго» предупредили о выполнении 1 марта работ по устранению дефектов на электрооборудовании. В связи с этим ряд улиц обесточен. График и адреса отключенных абонентов опубликован в соцсетях ресурсного предприятия.

энергетика
ЖКХ