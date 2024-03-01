Закупочная стоимость газа от «Газпрома» для Молдовы в марте снизится

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. В марте закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Молдову, снизится в сравнении с февралем. Об этом сообщил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«В марте 2024 года закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО “Газпром” в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности составит 339,75 доллара США за тысячу кубометров», — отметил Чебан.
В феврале закупочная цена составляла 354,34 доллара США за тысячу кубометров, в январе — 378,10 доллара за тысячу кубометров.
Весь объем газа от ПАО «Газпром» будет направлен для нужд ООО «Тираспольтрансгаз», уточнил он.
Ранее глава АО «Молдовагаз» допустил, что с мая 2024 года Молдова может вновь вернуться к закупкам голубого топлива для Правобережья у ПАО «Газпром».
Поставки газа в Молдову
С 4 декабря 2022 года АО «Молдовагаз» закупает природный газ из двух источников. Часть поступает от ПАО «Газпром» в рамках действующего контракта и в полном объеме направляется ООО «Тираспольтрансгаз», в том числе для производства электроэнергии МолдГРЭС для нужд потребителей обоих берегов Днестра. Также АО «Молдовагаз» закупает природный газ у АО «Энергоком».