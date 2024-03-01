Более 10 тысяч жилых домов попали под строительную амнистию в Беларуси

В Министерстве строительства и архитектуры рассказали о том, что в 2023 году в Беларуси свыше 10 тысяч жилых домов попали под так называемую строительную амнистию, пишет БелТА.
Всего за 2023-й в Беларуси в упрощенном порядке приняли в эксплуатацию примерно 10 тысяч индивидуальных жилых домов. В Минстройархитектуры напомнили, что так называемая строительная амнистия действует в республике до 1 января 2025-го. Она предусматривает принятие в эксплуатацию объектов строительства без наличия разрешительной и проектной документации на их строительство, если они были возведены (реконструированы) на земельных участках, полученных в право собственности до 1 сентября 2022-го и предназначались для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Указ предусматривает, что эти объекты впоследствии не будут считаться самовольно возведенными строениями.
— За 2023 год в упрощенном порядке принято в эксплуатацию около 10 тысяч индивидуальных жилых домов, — прокомментировала начальник главного управления строительства и жилищной политики Минстройархитектуры Татьяна Василючек.
И уточнила, что больший объем таких домов был построен в Минской и Брестской областях (около 4 тысяч и свыше 2 тысяч объектов соответственно). Общая площадь всех принятых в эксплуатацию объектов по строительной «амнистии» за прошлый год превысила 725 тысяч квадратных метров — 40% от общего ввода индивидуальных жилых домов по всей стране.