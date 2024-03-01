Прокуратура помогла ввести в эксплуатацию долгострой в Красноярске

Помогла краевая прокуратура.
Речь о ЖК «Панорама» на улице Прибойная. Уже через год после начала строительства начались проблемы на объекте. Через 3 года строить вообще прекратили. Причиной тому стали недобросовестные действия руководителя компании-застройщика «Зодчий».
Прокуратура объявляла директору предостережения, вносила представления. Проводились межведомственные совещания по вопросу завершения строительства ЖК. Данные о необходимости принятия дополнительных мер направлялись исполнительной власти.
По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследовано уголовное дело о злоупотреблении полномочиями бывшим руководителем застройщика (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В настоящее время оно находится в суде.
После вмешательства надзорного ведомства материал передали региональному Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства. Было выделено более 500 миллионов рублей, и жилой комплекс достроили под контролем прокуратуры.
Жилье получил 281 дольщик. В расположены двухкомнатные, однокомнатные квартиры и студии. Все они имеют чистовую отделку. Теперь домов «Зодчего» нет в реестре проблемных.
Ранее сообщалось о вводе в эксплуатацию проблемного дома на Норильской.