Авиакомпанию лишили права на полеты из Волгограда за рубеж

Как сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта, компания теперь не имеет права совершать регулярные пассажирские авиарейсы в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Джербу и Энфиду. С чем связан отзыв разрешения на осуществление полетов, в ведомстве не комментируют.
Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в аэропорту областной столицы, в настоящий момент заявок на осуществление полетов со стороны данного авиаперевозчика нет. Международное направление перелетов представлено рейсами в Анталию, Дубай, Стамбул и Шарм-эль-Шейх.