Авиакомпанию лишили права на полеты из Волгограда за рубеж

Как сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта, компания теперь не имеет права совершать регулярные пассажирские авиарейсы в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Джербу и Энфиду. С чем связан отзыв разрешения на осуществление полетов, в ведомстве не комментируют.