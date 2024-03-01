Началась разработка мастер-плана проекта «Большой Урал» с участием Прикамья

Подготовкой документа занимается компания Strategy Partners. Как пишет издание, со ссылкой на Telegram-канал компании, проект реализуется по инициативе Минэкономразвития РФ. Заказчиком выступил государственный девелопер «ПроГород».Проект также коснётся территорий Башкирии, Челябинской и Свердловской областей. Результатами инициативы должны стать партнёрские связи между регионами в области туризма, социально-экономическое развитие территорий, привлечение инвестиций в проекты регионов-участников и другие.