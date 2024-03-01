УФАС в Приморье оштрафовало участников медкартеля на почти 660 тыс. рублей

Четыре компании стали участниками медицинского антимонопольного картеля в Приморье и получили штрафы на общую сумму почти 660 тысяч рублей, сообщили на сайте УФАС по региону.
Ведомство установило, что организации «Симран», «Поли-трейд», «Агат Плюс» и «Хардей» нарушили антимонопольное законодательство. Они вступили в соглашение по поставке медикаментов, медицинского оборудования, расходников и уборочного инвентаря. Всё это предназначалось для Владивостокской клинической больницы № 4.
Компании подавали заявки на торги и отказывались от борьбы, если не было других конкурентов. Таким образом получалось заключить контракт по наибольшей цене.
За нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции (заключение и реализация картельного сговора) организации получили штраф на общую сумму 656,6 тысячи рублей.