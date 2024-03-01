УФАС в Приморье оштрафовало участников медкартеля на почти 660 тыс. рублей

Ведомство установило, что организации «Симран», «Поли-трейд», «Агат Плюс» и «Хардей» нарушили антимонопольное законодательство. Они вступили в соглашение по поставке медикаментов, медицинского оборудования, расходников и уборочного инвентаря. Всё это предназначалось для Владивостокской клинической больницы № 4.