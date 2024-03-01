Ростовская АЭС завершила ремонт энергоблока № 4

«Планово-предупредительный ремонт на четвертом энергоблоке Ростовской атомной станции — это начало большой плановой ремонтной кампании этого года с выполнением работ по программе модернизации, которая завершится в 2025 году ремонтом на энергоблоке N1, готовящемся к продлению срока эксплуатации», — сообщил глава Ростовской АЭС Андрей Сальников.