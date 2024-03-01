Ростовская АЭС завершила ремонт энергоблока № 4

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу АЭС.
26 января четвертый энергоблок Ростовской АЭС был остановлен для проведения ремонта. 28 февраля его включили в сеть на сутки раньше запланированного срока. 1 марта энергоблок выйдет на номинальный уровень мощности.
«Планово-предупредительный ремонт на четвертом энергоблоке Ростовской атомной станции — это начало большой плановой ремонтной кампании этого года с выполнением работ по программе модернизации, которая завершится в 2025 году ремонтом на энергоблоке N1, готовящемся к продлению срока эксплуатации», — сообщил глава Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Во время ремонта энергоблока специалисты отремонтировали реакторную установку с частичной выгрузкой тепловыделяющих сборок, основного оборудования, всех трех систем безопасности, турбогенератора с выводом ротора, основного оборудования турбинного отделения и капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата.