Жители Свердловской области смогут выбрать объекты благоустройства

Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Отдать голос за объекты благоустройства можно будет лично в пунктах проведения голосования, а адрес пунктов можно уточнить на сайте национальных проектов. Помогать жителям с выбором будут волонтеры. Они продемонстрируют проекты, вынесенные на голосование в конкретном населенном пункте.