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Жители Свердловской области смогут выбрать объекты благоустройства

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 февраля, УралПолит.Ru. Одновременно с другими регионами России, жители Свердловской области смогут выбрать общественные территории, которые должны быть благоустроены к 2025 году. Об этом сообщил информационный портал региона.

Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Отдать голос за объекты благоустройства можно будет лично в пунктах проведения голосования, а адрес пунктов можно уточнить на сайте национальных проектов. Помогать жителям с выбором будут волонтеры. Они продемонстрируют проекты, вынесенные на голосование в конкретном населенном пункте.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге благоустроят дендрарий на улице Первомайской. Работы будут проходить в три этапа.

ЖКХ