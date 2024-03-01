В УрФО построят более десяти дорог по программе «Стимул»

«Города округа активно прирастают новыми микрорайонами, и очень важно, чтобы вместе с качественным жильем в них появлялась вся необходимая инфраструктура», — отметил Якушев.
В Минстрое РФ подчеркнули, что строительство дорог является у регионов самым востребованным направлением программы. Из 170 объектов, которые завершат в текущем году, 109 — это дороги. В УрФО из 16 проектов, которые сейчас реализуются по программе, 15 направлены на строительство автомобильных дорог.
Так, Свердловская область строит семь автодорог и одну школу на 1,2 тысячу мест в Екатеринбурге, Югра — три дороги в Нижневартовске и Югорске, Тюменская область — три дороги в Тюмени, Курганская область — две дороги в Кургане. При этом 13 из этих объектов, включая школу, будут введены в эксплуатацию в этом году. Завершение остальных запланировано на 2025−2026 годы.
Ранее сообщалось, что власти Югры потратят на строительство и ремонт дорог больше девяти млрд рублей. В текущем году на дороги выделено больше денег из бюджета, чем в прошлых годах — шесть млрд будут направлены на дороги регионального значения, а 3,2 млрд — на дороги местного значения.