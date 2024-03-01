В УрФО построят более десяти дорог по программе «Стимул»

Так, Свердловская область строит семь автодорог и одну школу на 1,2 тысячу мест в Екатеринбурге, Югра — три дороги в Нижневартовске и Югорске, Тюменская область — три дороги в Тюмени, Курганская область — две дороги в Кургане. При этом 13 из этих объектов, включая школу, будут введены в эксплуатацию в этом году. Завершение остальных запланировано на 2025−2026 годы.