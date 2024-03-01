Собянин: В Мосавиацентре появились уникальные машины для ремонта вертолетов

«Первая — это передвижная мастерская со всем необходимым оборудованием и жилым модулем для специалистов. Она сделана на базе КАМАЗа. Вторая — кран-манипулятор, изготовленный на базе “Урала”, — для перевозки, установки тяжелых компонентов и механизмов. Раньше для подобных работ приходилось заказывать автокран в других организациях, из-за этого увеличивался простой вертолета», — написал мэр Москвы.