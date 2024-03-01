Нижегородцы могут предложить имена новым тоннелепроходческим щитам

Напомним, что мужское имя щит «Владимир» получил впервые в истории российского метростроения. Такую традицию решила ввести ГК «Моспроект‑3» в честь исторических деятелей и выдающихся современников России. Два других щита для строительства новых станций метро в столице Приволжья также планируется назвать в честь великих личностей, связанных со становлением Руси и Нижним Новгородом.