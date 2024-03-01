Власти Самары согласовали облик четырех новых высоток

В первом случае речь идет о многоэтажных домах на улицах Желябова и Физкультурной. На Физкультурной возводятся две 28-этажные высотки, а на Желябова — два 8 этажных дома. В документах отметили, что возводимые здания соответствуют требованиям градостроительного регламента ПЗЗ Самары.