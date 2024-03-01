Власти Самары согласовали облик четырех новых высоток

Власти Самары согласовали архитектурно-градостроительный облик четырех новых высоток, две из которых строят в Промышленном районе, а две другие — в Железнодорожном. Соответствующее решение опубликовано на сайте городской администрации.
В первом случае речь идет о многоэтажных домах на улицах Желябова и Физкультурной. На Физкультурной возводятся две 28-этажные высотки, а на Желябова — два 8 этажных дома. В документах отметили, что возводимые здания соответствуют требованиям градостроительного регламента ПЗЗ Самары.
Напомним, ранее в Самаре власти утвердили проекты гостиничного и учебно-лабораторного комплексов будущего межвузовского кампуса. Они будут располагаться в Кировском районе города за «Солидарность Самара Ареной».
Площадь гостиничного комплекса составит 124 500 кв. м, корпуса 1, 4, 10, 13 будут 23-этажные, корпуса 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14 — шестнадцатиэтажные, а корпуса 3, 7, 11, 5 — восьмиэтажные. Площадь учебно-лабораторного корпуса достигнет 46 330 кв. м, его сделают четырехэтажным.