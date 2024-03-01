На участке бывшего стадиона «Авангард» планируется построить крытый экстрим-парк

Согласно материалам, объект будет предназначен для велосипедов, самокатов, скейтбордов. В нем также будет предусмотрен уличный памп-трек, спортивные залы и площадки. Площадь здания составит 6−7 тыс. кв. м. Площадь участка — 2,5 га.



В 2016 году городские власти, владеющие участком, пытались приватизировать участок на торгах. Стартовая цена участка составляла 151 млн руб. Однако торги несколько раз переносились и в итоге были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Уже после аукциона городские власти запустили процедуру смены зонирования участка стадиона с зоны спортивных сооружений (ЦС-3) на зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), чтобы привлечь инвесторов.