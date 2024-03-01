В феврале рост цен в Казахстане снова ускорился

АЛМАТЫ, 1 мар — Sputnik. В феврале 2024 года месячный индекс потребительских цен (ИПЦ) ускорился и составил 1,1%, сообщило Бюро национальной статистики. В январе он составлял 0,8%.
В структуре ИПЦ рост составил:
платные услуги — 1,7%
продовольственные товары — 0,8%
непродовольственные товары — на 0,7%
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области — 1,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,8 п.п.), самая низкая — в Абайской и Алматинской областях — по 0,5%.
В годовом исчислении инфляция в феврале 2024 года составила 9,3%.
В структуре ИПЦ в годовом выражении цены повысились:
платные услуги — на 12,8%
непродовольственные товары — на 8,5%
продовольственные товары — на 7,4%.
Ранее в Нацбанке сообщали, что в январе годовая инфляция в Казахстане замедлилась, составив 9,5%. В декабре 2023 года она составляла 9,8%.
При этом в 15 регионах годовая инфляция замедлилась, в 3 — ускорилась и в 2 — осталась неизменной.
Также отмечалось, что рост месячной инфляции в январе по стране составил 0,8%, что выше исторической средней (0,6% в январе 2017−2021гг.).
Ранее сообщалось, что цены на продукты в Казахстане растут быстрее, чем в других странах ЕАЭС.
Сомнительное лидерство Казахстан сохраняет второй год подряд. Цены на продукты в республике не самые высокие в сравнении с другими государствами союза, но растут быстрее, чем у них.