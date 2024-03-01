Доллар подорожал перед выходными в Беларуси

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Отечественный рубль укрепился только по отношению к российской валюте на торгах в пятницу, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар сегодня подорожал на 0,32% до отметки 3,2281 белорусских рубля.
Российский рубль после почти недельного роста упал в цене, по результатам пятничных торгов валюта восточного соседа подешевела на 0,16%. За одну сотню на бирже отдавали 3,5361 белорусских рубля.
Европейская валюта сегодня не торговалась вовсе: последняя успешная сессия состоялась 29 февраля и завершилась падением курса евро — 3,4990 белорусских рубля.
Юань вслед за долларом подорожал на белорусской бирже. В пятницу его курс укрепился на 0,38%, а стоимость 10 «китайцев» составила 4,4677 белорусских рубля.