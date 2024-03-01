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Новосибирскую область назвали наиболее привлекательным для Китая регионом

Новосибирск оказался наиболее привлекательным субъектом России для вложений инвестиций из Китая.

Об этом сообщает издание РБК Новосибирск со ссылкой на рейтинг российско-китайского инвестиционного индекса (индекс А1).

Отмечается, что китайский бизнес видит в экономике Новосибирска значительные перспективы для своего развития.

В январе текущего года в России работало 8 тысяч компаний с китайским капиталом. На 1 июля прошлого года размер прямых китайских инвестиций в РФ увеличился на 4 процента.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске с 7 марта ограничат проезд по Октябрьскому мосту.