Новосибирскую область назвали наиболее привлекательным для Китая регионом

Об этом сообщает издание РБК Новосибирск со ссылкой на рейтинг российско-китайского инвестиционного индекса (индекс А1).
Отмечается, что китайский бизнес видит в экономике Новосибирска значительные перспективы для своего развития.
В январе текущего года в России работало 8 тысяч компаний с китайским капиталом. На 1 июля прошлого года размер прямых китайских инвестиций в РФ увеличился на 4 процента.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске с 7 марта ограничат проезд по Октябрьскому мосту.