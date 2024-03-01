Валютные «качели» продолжаются: курс доллара вырос

По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 451,03 тенге, повысившись на 0,38 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 1 марта составляет 450,61 тенге за доллар. По данным kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 451,02 тенге, продажи — 452,72 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 447,95 тенге, продают по 452,99 тенге.