Тариф на перевозку ручной клади в метро обсуждают в Самаре

Жители Самары могут поучаствовать в обсуждении тарифов на перевозку ручной клади в метро. Проект постановления подготовили в городской администрации. Речь идет про перевозку ручной клади сверх установленной нормы.
Сейчас тариф составляет 81,5 рублей, он может увеличиться до 92,9 рублей. Эти цифры планируют использовать, чтобы рассчитывать субсидии в случае недополучения метро доходов.
Сбор мнений самарцев продлится до 13 марта, а новый тариф может начать действовать с 20 марта.
Напомним, что тарифы на проезд для пассажиров в метро поменялись в ноябре 2023 года. При оплате наличными одна поездка стоит 38 рублей, а картой — 35 рублей. А с 1 декабря изменились цены на безлимитные карты: студенческая стоит 930 рублей, а школьная — 700 рублей.