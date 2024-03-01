Тариф на перевозку ручной клади в метро обсуждают в Самаре

Напомним, что тарифы на проезд для пассажиров в метро поменялись в ноябре 2023 года. При оплате наличными одна поездка стоит 38 рублей, а картой — 35 рублей. А с 1 декабря изменились цены на безлимитные карты: студенческая стоит 930 рублей, а школьная — 700 рублей.