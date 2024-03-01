В Хорезмской области пересмотрят подходы к выращиванию риса и хлопка

По данным пресс-службы президента, сегодня Шавкат Мирзиёев провел в Ургенче совещание по приоритетным вопросам развития Хорезмской области, где также затронул тему развития сельского хозяйства..
Президент подчеркнул, что необходимо превратить каждую пядь земли и каждую каплю воды в высокий урожай. По его словам, жители Хорезма понимают это лучше, чем кто-либо другой..
В частности, глава государства поручил привезти из-за границы устойчивые к засоленной почве сорта хлопка и организовать его выращивание в условиях Хорезмской области..
В Ургенче будет создана лаборатория по сертификации семян сельскохозяйственных культур, отметил президент.
На совещании также была подчеркнута необходимость изменения подходов к выращиванию риса в Хорезме. По словам президента, те сорта риса, что выращиваются сегодня в области, потребляют очень много воды..
Поэтому выводя новые сорта риса, важно испытывать их в условиях региона, отметил Мирзиёев. Для этого с участием корейских партнеров будет создано предприятие по семеноводству..
Кроме того, глава государства сообщил, что предприятиям рисоводства начнут выдавать субсидии на внедрение водосберегающих технологий, а кластерам — льготные кредиты на закупку семян..
Напомним, сегодня на совещании президент предложил для привлечения туристов в Хорезмскую область создать в Ургенче музеи национального танца и священной книги зороастрийцев.