В историческом здании пермской поликлиники хотят разместить гостиницу

— Реконструкция объекта культурного наследия под формат гостиницы с возможностью выделения земельного участка под строительство коммерческой недвижимости. В здании поликлиники будет размещена гостиница, которая будет являться частью единого спортивного кластера, формируемого на проектируемой территории, — указано в презентации к проекту.