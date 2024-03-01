В историческом здании пермской поликлиники хотят разместить гостиницу

Власти Прикамья планируют реконструировать историческое здание бывшей поликлиники на ул. Лебедева, 11. Вот только помещение кардинально сменит назначение. В нем хотят разместить спортивную гостиницу. Соответствующая информация содержится в сборнике инвестиционных предложений на сайте регионального министерства экономики.
— Реконструкция объекта культурного наследия под формат гостиницы с возможностью выделения земельного участка под строительство коммерческой недвижимости. В здании поликлиники будет размещена гостиница, которая будет являться частью единого спортивного кластера, формируемого на проектируемой территории, — указано в презентации к проекту.
Напомним, что полуразрушенное трехэтажное здание площадью около 5000 кв. м изъяли из частных рук в государственную собственность. Владелец не занимался ремонтом объекта культурного наследия.