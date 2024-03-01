В Калининградской области стартовал сезон добычи янтаря

Речь идет о работе на одном из двух месторождений — Приморском. Оно является крупнейшем в мире, на его территории сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Балансовые мощности месторождения оцениваются более чем в 53 тысячи тонн сукцинита. Этого достаточно для того, чтобы вести добычу природного ископаемого на территории карьера еще на протяжении 100 лет.
Калининградский янтарный комбинат разрабатывает Приморское месторождение с 1976 года, все это время он планомерно наращивал объемы добычи. В 1977 году карьер давал только 47 тонн камня, в 2013 — 273 тонны. Максимально на этой территории удавалось извлечь только 575 тонн янтаря — в 2021 году. В этом году на Приморском карьере специалисты планируют превысить собственную планку и получить рекордные 600 тонн.
«Этот показатель станет самым высоким в истории крупнейшего в мире месторождения янтаря и в 12 раз превысит объем добычи на старте разработки карьера», — отмечают на предприятии.