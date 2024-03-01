В Калининградской области стартовал сезон добычи янтаря

Речь идет о работе на одном из двух месторождений — Приморском. Оно является крупнейшем в мире, на его территории сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Балансовые мощности месторождения оцениваются более чем в 53 тысячи тонн сукцинита. Этого достаточно для того, чтобы вести добычу природного ископаемого на территории карьера еще на протяжении 100 лет.