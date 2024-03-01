В Волгоградской области реализуются 12 президентских нацпроектов

За это время в Волгоградской области построено 11 новых школ — 8 из них по нацпроектам; возведены с нуля и отремонтированы 77 детских садов. Это позволило обеспечить почти 10 тысяч дополнительных мест в общеобразовательных организациях и еще 4 тысячи — в дошкольных. В регионе обеспечена стопроцентная доступность образования для детей от 0 до 7 лет. Волгоградская область отмечена наградой Правительства РФ за высокий уровень реализации нацпроектов и госпрограмм по созданию современной образовательной инфраструктуры.
Еще одна сфера, где активно идет реализация нацпроектов, — здравоохранение. За 5 лет в Волгоградской области построены 77 медицинских учреждений, в их числе новые корпусы онкологического центра. Создана сеть из 14 центров амбулаторной онкологической помощи. Сотни учреждений отремонтированы. В нацпроекте «Здравоохранение» нашли отражение представленные губернатором Андреем Бочаровым инициативы. Они касаются развития организаций первичного звена, учреждений онкопомощи, а также сферы материнства и детства. Все эти предложения были поддержаны главой государства.
Также благодаря нацпроектам ведется работа по формированию спортивной инфраструктуры, десятки спортсооружений построены в разных районах области. Кроме того, приводятся в порядок дома культуры, детские школы искусств, музеи. Новую жизнь фактически получили 12 библиотек, превратившись в образовательные, культурные, досуговые центры. В Волгограде, Камышине и Краснослободске созданы 4 виртуальных концертных зала. Масштабная реконструкция проведена в здании бывшего кинотеатра «Победа» в Волгограде — теперь здесь располагается областной театр кукол.
За 10 лет в Волгоградской области на принципиально новый уровень вышло благоустройство территорий. Преобразились более двух тысяч парков, скверов, набережных, прогулочных зон, придомовых территорий, в том числе 700 — по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Вырос объем жилищного строительства, решен квартирный вопрос для огромного числа семей, в новых микрорайонах возведены новые дороги.
Около полутора тысяч километров магистралей обновлено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Многие дорожные объекты, о которых жители мечтали десятилетиями, становятся реальностью. Среди них — строительство обхода поселка Горьковского, продление улицы Электролесовской, капитальный ремонт моста через ГЭС, возведение обхода Волгограда и Третьего пускового комплекса моста через Волгу и многое другое. Волгоградская область становится ключевым регионом межгосударственного коридора «Север — Юг».
Кроме того, повышается качество транспортного обслуживания населения. Идет масштабная модернизация троллейбусной и трамвайной инфраструктуры, обновляется автобусный парк. В 2023 году в Волгограде появился новый вид транспорта — электробусы.
Серьезная работа выполняется по нацпроекту «Экология»: ведется расчистка и реабилитация ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы, а также других рек Волжского и Донского бассейнов, строятся гидротехнические сооружения.
Реализация всех нацпроектов в Волгоградской области находится на контроле главы региона Андрея Бочарова.
Отметим, что 29 февраля Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию анонсировал еще пять новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных».
Также было отмечено, что ряд важных для миллионов жителей России программ будут продолжены. В частности, масштабный капитальный ремонт общеобразовательных учреждений.
«До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонты школ уже в плановом режиме», — подчеркнул глава государства.
В Волгоградской области с 2016 года в рамках губернаторской программы ведутся комплексная модернизация и ремонт зданий, что позволяет создавать дополнительные места и лучшие условия. Регион участвует в федеральных программах капремонта, которые охватили 94 школы.
Волгоградская область примет участие и в новом профильном нацпроекте по решению кадрового вопроса для ключевых сфер экономики. Отметим, что такая работа в регионе уже ведется. Глава региона выступил с инициативой закрепить за каждым учебным заведением сферы среднего профессионального образования партнера в лице крупных компаний и предприятий.
Кроме того, область активно реализует федеральную программу «Профессионалитет» и регпроект «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Решается и задача по обеспечению кадрами учреждений здравоохранения. Помимо реализации программ «Земский доктор/ фельдшер» регионом предложены новые меры поддержки специалистов.