В Волгоградской области реализуются 12 президентских нацпроектов

За это время в Волгоградской области построено 11 новых школ — 8 из них по нацпроектам; возведены с нуля и отремонтированы 77 детских садов. Это позволило обеспечить почти 10 тысяч дополнительных мест в общеобразовательных организациях и еще 4 тысячи — в дошкольных. В регионе обеспечена стопроцентная доступность образования для детей от 0 до 7 лет. Волгоградская область отмечена наградой Правительства РФ за высокий уровень реализации нацпроектов и госпрограмм по созданию современной образовательной инфраструктуры.