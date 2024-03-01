В минтрансе Башкирии рассказали о планах дорожного строительства на 2024 год

В 2024 году в Башкирии продолжится работа по развитию транспортной сети региона. Это касается и крупнейших объектов в Уфе, и дорог в разных уголках региона. Об этом говорил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов на итоговой коллегии ведомства.