В минтрансе Башкирии рассказали о планах дорожного строительства на 2024 год

Так, на стадии завершения находятся строительство Восточного выезда из города Уфы и реконструкция участка дороги Бирск — Тастуба — Сатка.
Планируется завершить начатый в 2022 году проект «Южные ворота», в рамках которого ведется реконструкция ул. Пугачева и строительство ул. Генерала Рыленко вместе с транспортной развязкой. Также в текущем году планируется открытие движение по знаковому для Уфы объекту — арочному мосту через реку Белая.
В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» на местных дорогах строятся и ремонтируются подъездные дороги. Например, это подъезд к дер. Мамады и местным агропредприятиям в Бураевском районе протяженностью 11 км и реконструкция подъезда к с. Ташкалмашево в Чекмагушевском районе протяженностью 4 км. Завершение работ по плану в 2024 и 2025 годах.
Ещё на двух объектах работы начнутся в текущем году — за счет федерального бюджета: реконструкция подъезда к фермерскому хозяйству ИП Гарифьянов в Бураевском районе протяженностью 4,1 км, и реконструкция подъезда к д. Варшавка Кармаскалинского района — 2,1 км.
За счет республиканского бюджета планируется приступить к реализации таких крупных объектов дорожного хозяйства, как реконструкция Бельского моста в Стерлитамаке и строительство I этапа западного обхода райцентра Толбазы.
Также министр сообщил, что в текущем году начнётся разработка проектной документации по строительству обхода Чишмов и реконструкции моста через реку Быстрый Танып на дороге Уфа — Бирск — Янаул.
В текущем строительном сезоне запланировано к ремонту более 1000 км автодорог и 8 мостов общей протяжённостью более 500 погонных метров. Особое внимание будет уделено приведению в нормативное состояние дорог Уфимской и Стерлитамакской агломерации.
Планируемый объем средств Дорожного фонда на 2024 год, составит 30,84 млрд руб., из них 3,458 млрд — из федерального бюджета (1,08 млрд — инфраструктурный бюджетный кредит, 2,89 млрд — нацпроект «Безопасные качественные дороги», 387 млн руб. — на строительство сельских подъездов, 175 млн руб. — федпроект «Жильё»).