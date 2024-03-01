Глава авиакомпании Qazaq Air покинул пост

«Он был первым казахстанским авиационным специалистом, возглавившим отечественную авиакомпанию. Еркин Наурызбаев имеет 19-летний опыт работы в авиации, является командиром и инструктором воздушного судна De-Havilland Dash 8-Q400. За время его работы председателем правления авиакомпания дважды вошла в тройку лучших региональных авиакомпаний Центральной Азии и СНГ по результатам престижного международного авиационного рейтинга Skytrax», — сообщили в авиакомпании.