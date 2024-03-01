Услуги нового бассейна в Омске оказались недоступны многим горожанам

Омичи удивлены расценками на услуги нового бассейна, который открылся на днях в районе Московка-2.
«Для детей 5−13 лет 8 занятий в месяц обойдутся в 4 тысяч рублей, 12 занятий — в 4,8 тысяч рублей. Для детей 14−17 лет это же количество занятий обойдется в 4,4 и 5,6 тысяч рублей. Взрослым придется отдать 5,6 и 8,4 тысяч рублей», — сообщает «Новый Омск».
Это при том, что строительство велось на паях: четверть миллиарда дал федеральный бюджет, столько же поступило из областной казны и 200 млн рублей внес концессионер.
«Почему цена такая заоблачная? И как маленькие спортсмены будут добираться до бассейна, пробка на Южном с утра огромная», — спросили омичи министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Ивана Колесника в соцсетях.
В ответ ведомство предложило людям оставлять авто неподалеку и идти к бассейну пешком.