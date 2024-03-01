Услуги нового бассейна в Омске оказались недоступны многим горожанам

«Для детей 5−13 лет 8 занятий в месяц обойдутся в 4 тысяч рублей, 12 занятий — в 4,8 тысяч рублей. Для детей 14−17 лет это же количество занятий обойдется в 4,4 и 5,6 тысяч рублей. Взрослым придется отдать 5,6 и 8,4 тысяч рублей», — сообщает «Новый Омск».