В Татарстане вырос минимальный потребительский бюджет

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил стоимостную величину минимального потребительского бюджета по республике на IV квартал 2023 года. Она составила 22 493 рубля.
Это на 556 рублей больше, чем было в III квартале. Тогда минимальный потребительский бюджет составлял 21 937 рублей.
В апреле — июне 2023 года стоимостная величина минимального потребительского бюджета в Татарстане составила 22 020 рублей. Сумма оказалась на 215 рублей больше, чем в январе — марте, когда она равнялась 21 805 рублям.