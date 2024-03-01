Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 451,15 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 1 марта 2024 года на 17:00 составил 451,15 тенге. По сравнению с данными на 17:00 29 февраля (450,65 тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару ослабла на 0,50 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.