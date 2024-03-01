Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 451,15 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 1 марта 2024 года на 17:00 составил 451,15 тенге. По сравнению с данными на 17:00 29 февраля (450,65 тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару ослабла на 0,50 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
За торговую неделю нацвалюта укрепилась на 1,07 тенге. В понедельник, 26 февраля, средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 449,96 тенге за доллар. В пятницу, 1 марта — 451,03 тенге за доллар.
По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 450,50 тенге за доллар, максимальный — 453,00 тенге, курс закрытия — 452,30 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 148 млн 826 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 349. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты составил 454 тенге, Алматы — 453,3 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 1 марта составляет 450,61 тенге за 1 доллар.