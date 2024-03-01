В Казахстане утвердили новые правила использования пенсионных накоплений из ЕНПФ

АЛМАТЫ, 1 мар — Sputnik. Министерство промышленности и строительства Казахстана разработало и утвердило Правила использования выплат целевых накоплений из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что молодые люди, достигшие 18 лет, получат возможность использовать накопленные средства для улучшения своих жилищных условий.
Варианты включают:
окончательный расчет по гражданско-правовым сделкам,
первоначальный взнос для ипотечных займов,
пополнение вклада по жилищным строительным сбережениям.
«Дополнительно существует возможность уступки вкладов близких родственников и супругов для пополнения целевых накоплений. Однако, важно отметить, что приобретение жилья у супруга или близких родственников не допускается», — говорится в сообщении.
Кроме того, допускается уступка действующих вкладов близких родственников или супругов:
для частичного или полного погашения задолженности по ипотечному займу, полученного по системе жилищных строительных сбережений;
приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком, частичного, полного погашения задолженности в рамках финансирования исламским банком сделки по приобретению жилища;
оплаты по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства или антикризисных программ, приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа;
строительства индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка с целевым назначением — индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).
Использовать средства можно в течение 10 лет, неиспользованные за это время суммы направятся на индивидуальный пенсионный счет.