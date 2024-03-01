В Якутии запретили мигрантам работать в службах такси и других сферах

Глава Якутии Айсен Николаев запретил мигрантам работать в ряде сфер в 2024 году. Иностранцы не смогут работать в службах такси и перевозки грузов автомобильным транспортом, на обрабатывающем производстве, в строительстве, в оптовой и розничной торговле, сельском и лесном хозяйстве, сфере недвижимости, в гостиницах и на предприятиях общепита.