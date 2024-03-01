В Якутии запретили мигрантам работать в службах такси и других сферах

Глава Якутии Айсен Николаев запретил мигрантам работать в ряде сфер в 2024 году. Иностранцы не смогут работать в службах такси и перевозки грузов автомобильным транспортом, на обрабатывающем производстве, в строительстве, в оптовой и розничной торговле, сельском и лесном хозяйстве, сфере недвижимости, в гостиницах и на предприятиях общепита.
Пока не ясно, чем продиктовано это решение, учитывая, что 20 февраля президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» заявил, что на российском рынке труда не хватает порядка 2,5 миллиона человек, призвав улучшить работу по привлечению трудовых мигрантов.
В конце декабря 2023 года стало известно, что в Кремле готовится перечень поручений по теме мигрантов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема мигрантов, действительно, стоит на повестке дня. При этом он напомнил о сбалансированной позиции президента по этому вопросу.
До этого также сообщалось об определенных ограничениях на работу мигрантам в отдельных отраслях в Тульской, Челябинской, Магаданской, Калужской, Тюменской областях России.
По мнению экспертов ограничения связаны с вопросами более эффективного трудоустройства россиян на востребованные профессии, которые позволяют получать реальные доходы и обеспечивать свои семьи.